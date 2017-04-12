بالصور.. هذا سبب وصف ترمب للأسد بـ"الحيوان"

وصف الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، رئيس النظام السوري بشار #الأسد ، بالحيوان والشرير والسيئ للبشرية جمعاء.

وقال في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" ستبث الأربعاء، إن " #بوتين يدعم شخصاً شريراً بحق، أظنه سيئاً جداً، سواء بالنسبة لروسيا، أو للبشرية، والعالم أجمع".

وأضاف "عندما تلقي غازاً أو قنابل أو براميل متفجرة، أن تلقي تلك البراميل الضخمة المعبأة بالديناميت وسط مجموعة من الناس ثم تجد #الأطفال بدون أذرع أو أرجل أو أوجه فهذا حيوان".

وأضاف "أستطيع أن أقول لكم إنه حين رأيت الصور خاصة على التلفزيون، وترى أطفالاً جميلين موتى بين أيدي والديهم، أو أن ترى أطفالا ينازعون من أجل التنفس، وأنت تدري أن الأمر انتهى بالنسبة إليهم، حينها اتصلت مباشرة بالجنرال #ماتيس وسألته ماذا يمكننا أن نفعل؟ فعرض علي مجموعة من الخيارات".

وقال "قمنا بالرد عليهم بقوة"، في إشارة إلى قصف قاعدة #الشعيرات في #حمص بـ59 صاروخ #توماهوك ، متسائلا "هل سنشترك فيما يحدث في سوريا؟".

وتابع "أعتى الأنظمة الديكتاتورية في العالم لم تستخدم الغازات التي يستخدمونها، وبعض هذه الغازات شديدة بدرجة لا تصدق، لذا حين رأيت هذا قلت إن علينا أن نفعل شيئاً".