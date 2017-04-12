بوتين: العلاقات مع أميركا تدهورت منذ تنصيب ترمب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت، الأربعاء، إن مستوى الثقة بين #واشنطن و #موسكو تدهور منذ أن تولى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب منصبه.

وردا على سؤال عن العلاقات منذ تنصيب ترمب قال بوتين وفقا لنسخة من المقابلة نشرها الكرملين "يمكن القول إن مستوى الثقة على مستوى العمل خاصة المستوى العسكري لم يتحسن بل تدهور".

وردا على سؤال عن الاتهامات الموجهة للحكومة السورية بشن #هجوم #كيمياوي في محافظة #إدلب قال #بوتين إن #دمشق تخلصت من مخزونها من الأسلحة الكيمياوية.

وأضاف أنه يرى أن هناك تفسيرين للواقعة في محافظة #إدلب وهما إما أن ضربات جوية للحكومة السورية أصابت مستودعا للأسلحة الكيمياوية تابعا للمعارضة، ما أدى لانبعاث غاز سام، أو أن الحادثة مختلقة لتشويه صورة الحكومة السورية.

من جانبه، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الأربعاء، إن مطالبات الغرب لروسيا بالكف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد تصل إلى حد إطلاق يد الإرهابيين.

وأضاف للصحافيين عبر الهاتف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي بوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في وقت لاحق اليوم.

وتابع، عقد الاجتماع "احتمال مؤكد" إذا ما رأى تيلرسون ونظيره الروسي سيرغي #لافروف، اللذان يجريان محادثات في موسكو، أن من المفيد إطلاع بوتين على مناقشاتهما.