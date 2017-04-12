ترمب يعد الصين باتفاق تجاري مقابل التدخل في أزمة كوريا

كشف #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب، الثلاثاء، أنه أبلغ #الرئيس_الصيني شي جين بينغ أثناء اجتماعهما الأسبوع الماضي أن #بكين ستحصل على اتفاق أفضل للتجارة مع واشنطن إذا ساعدت في حل مشكلة الولايات المتحدة مع #كوريا_الشمالية.

وكتب ترمب، الذي اجتمع مع شي في #فلوريدا الأسبوع الماضي، على تويتر: "شرحت للرئيس الصيني أن اتفاقا للتجارة مع الولايات المتحدة سيكون أفضل بكثير لهم إذا حلوا المشكلة الكورية الشمالية".

وأضاف قائلا في تدوينة ثانية :"كوريا الشمالية تبحث عن المتاعب. إذا قررت الصين المساعدة فسيكون ذلك شيئا عظيما. وإذا لم تساعد فإننا سنحل المشكلة بدونهم".

خطة المائة يوم

ووافق الزعيمان على التفاوض على خطة مدتها 100 يوم تهدف إلى خفض #الفائض_التجاري الضخم للصين مع الولايات المتحدة لكن الجانبين كشفا عن تفاصيل قليلة.



وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن فتح الصين أمام #لحوم_الأبقار الأميركية والاستثمار الأميركي في قطاع الخدمات الصيني من بين الموضوعات التي تشملها محادثات التجارة.



ووافقت الصين العام الماضي على إنهاء حظر استمر 13 عاما على لحوم الأبقار الأميركية لكنها لم تستأنف الواردات حتى الآن.