إريك: "قلب إيفانكا المحطم" وراء قرار ترمب بضرب "الأسد"

أكدت مجلة "تايم" في موقعها على الإنترنت أن قرار #الضربة التي نفذها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على #مطار_الشعيرات في #سوريا، ليل الخميس الماضي، جاء بتأثير من ابنته #إيفانكا "الحزينة ومحطمة القلب والغاضبة"، جراء ما وقع في #خان_شيخون نتيجة #الهجوم_الكيمياوي للأسد.

ونسبت المجلة هذه المعلومة لشقيق #إيفانكا الأصغر #إريك_ترمب في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

وقال #إريك إنه من المحتمل أن شقيقته قد لعبت دوراً في التأثير على والدها، مؤكدا: "هي أم لثلاثة أطفال، ولديها نفوذ قوي".

وأضاف: "أنا متأكد أنها قالت: استمع والدي هذا شيء رهيب.. وفي مثل هذه الظروف فإن والدي يتحرك عادةً".

كذلك قال نجل #ترمب الأصغر إن والده لن يخاف من أي تحرك روسي أو تصعيد في #سوريا بعد الغارة.

وقال: "لن يكون ثمة ما هو أصعب، فترمب لديه عمود فقري قوي أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف: "إنه ليس من الناس الذين يمكن ترهيبهم.. أخبركم إنه صارم جدا، ولا يمكن إعطاؤه تعليمات. وإذا كانت بعض الأمور تنتج من تصرفات الآخرين، فهو يجيد السيطرة".