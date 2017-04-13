ما قصة قطعة الحلوى بين ترمب ورئيس الصين.. وضربة الأسد؟

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الرئيس الصيني بأنه وجّه ضربات صاروخية على #مطار_الشعيرات في #سوريا، في الوقت الذي تناول فيه الاثنان "أجمل قطعة من #كعكة_الشوكولاتة على الإطلاق"، كما ما كشف الرئيس الأميركي.

وفى مقابلة متلفزة مع Fox Business، كشف ترمب كيف نقل خبر قصفه للنظام السوري إلى الرئيس الصيني، #شي_جين_بينغ، عندما كانا يتناولان الطعام الخميس الماضي في "مار ايه لاغو" في #فلوريدا في بداية قمة بين الطرفين امتدت ليومين.

وقال ترمب في المقابلة: "كنت جالسا عند الطاولة، وقد انتهينا من العشاء، وجاء وقت الحلوى، وكانت لدينا أجمل قطعة كيكة شوكولاتة لم يُر مثلها من قبل، وقد تمتع بها شي واستلذها".

وأضاف: "كنت قد تلقيت سلفا رسالة من الجنرالات أن السفن محملة وجاهزة للعملية، وكنا قد اتخذنا القرار.. ولذا كانت الصواريخ في طريقها إلى الهدف".

ومضى يقول: "قلت وقتها للرئيس: سيدي الرئيس أسمح لي أن أوضح لك أمراً، لقد أطلقنا للتو 59 صاروخا باتجاه #سوريا.. وأريدك أن تعلم بذلك".

وأضاف: "لم أكن أريده أن يعود إلى بلده ليقولوا إن الرجل كان قد تناول معك العشاء وقد حصلت الضربة".

ردة فعل الرئيس الصيني

وردا على سؤال حول ردة فعل #الرئيس_الصيني التي رفضت بلاده مرارا، مع روسيا، اتخاذ قرارات في مجلس الأمن ضد رئيس #النظام_السوري بشار #الأسد، قال ترمب: "بعد أن سمع مني الخبر، صمت لمدة 10 ثوان ثم طلب من المترجم أن يعيد الكلام.. فعرفت أن ذلك لم يكن علامة جيدة".

وأضاف ترمب: "من ثم قال لي إن أي شخص يكون وحشيا ويستخدم الغازات لترويع الأطفال والرضع.. فهذا "أوكي".. وهذا يدل على أنه كان يوافقني الرأي".