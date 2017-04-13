مسؤول: ترمب أقنع الصين بالامتناع عن استخدام الفيتو

أكد مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الأربعاء، أن العلاقة الإيجابية التي طورها #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي في فلوريدا لعبت دوراً في امتناع #الصين عن التصويت على قرار للأمم المتحدة بشأن #سوريا.



ولم يقل المسؤول الذي تحدث للصحافيين، شريطة عدم الكشف عن هويته، ما إذا كان ترمب قد طلب شخصياً من شي ألا تستخدم الصين #حق_النقض ( #الفيتو) ضد القرار.



وأضاف المسؤول أن قرار الرئيس الصيني بعدم استخدام الفيتو يرجع إلى عزم بكين عدم عرقلة قدرة الأمم المتحدة على فرض عقوبات على سوريا، بسبب استخدامها سلاحاً كيمياوياً الأسبوع الماضي.

واستخدمت روسيا، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار بشأن التحقيق في مجزرة الكيمياوي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية.

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار، وافقت 10 دول، ورفضت دولتان بينهما الاتحاد الروسي، الذي يملك حق النقض، وبوليفيا وامتنعت 3 دول عن التصويت: الصين (تملك حق النفض) وكازاخستان وإثيوبيا.