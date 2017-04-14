إدارة ترمب تسأل الأميركيين: أي وزارات تريدون إلغاءها؟

أطلق مدير #الموازنة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب نداء غير عادي للأميركيين الذين سألهم أي الإدارات يرغبون في إصلاحها أو إلغائها، مخصصا صفحة على الإنترنت لتقديم الأفكار قبل انطلاق عملية إعادة تنظيم البيروقراطية الفيدرالية.

ونشر موقع #البيت_الأبيض الإلكتروني نموذجا يضم لائحة من 20 إدارة ووكالة حكومية فيدرالية، من وكالة #الاستخبارات المركزية ( #سي_آي_ايه) إلى وزارة الزراعة وأكثر من 100 إدارة داخلية في هذه لمؤسسات، مثل إدارة تفتيش الحبوب.

ويسبق اللائحة سؤال "أيّ #وكالة ترغبون في إصلاحها؟". وتحته سؤال "أي وكالة ترغبون في إلغائها؟"، مرفقا بلائحة تحديد السبب، ومنها خيارات "ليست ضرورية" أو "زائدة" وغيرها من الخيارات.

وبعد ذلك يتضمن هذا النموذج دعوة لتقديم اقتراحات من أجل إعادة تنظيم #الدولة_الاتحادية، وهي واحدة من وعود الحملة الانتخابية لدونالد ترمب.

وفي تسجيل فيديو، طلب مدير الموازنة #ميك_مولفاني الذي أدرجت مؤسسته على اللائحة، من كل الذين "تعاملوا مع الدولة الفيدرالية بشكل ما سواء كانت تجربتكم جيدة أو سيئة" إبداء آرائهم "حول الطريقة التي ساعدتكم فيها الدولة أو لم تساعدكم".