في منتجع ترمب.. أطعمة فاسدة و"مخالفات غذائية"

خلص تفتيش أجري أخيراً في نادي مارالاغو الخاص التابع للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في ولاية فلوريدا إلى أن المطعم العائد للموقع ارتكب ثلاث عشرة مخالفة متصلة بالأمن الغذائي.

ومن أخطر هذه المخالفات، اثنتان سجلتهما السلطات في #فلوريدا 26 كانون الثاني/يناير بينهما حفظ سمكة نيئة ولحوم على درجات حرارة أعلى من المعايير المسموح بها.

وبعد أسبوعين على زيارة المفتشين، استقبل #الرئيس_الأميركي في هذا النادي الذي تبلغ كلفة الاشتراك فيه 200 ألف دولار، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وفي التقرير الذي كشفت عنه صحيفة "ميامي هيرالد" الأربعاء، أشار المفتشون إلى أن السمكة التي كان يفترض تقديمها نيئة أو مطبوخة جزئيا لم تنل الاهتمام اللازم لحمايتها من الطفيليات.



ولفت المفتشون إلى وجود أطعمة تحمل خطراً محتملاً على الصحة بينها لحوم حمراء وأسماك قريدس ودجاج ونقانق "هوت دوغ" وشطائر برغر، كانت كلها محفوظة بدرجات حرارة أعلى من المعايير السارية.

ومن بين المخالفات الأقل خطورة، لم يتم وضع أي تعليمات صحية عند مستوى الصنبور، حيث يغسل الموظفون أيديهم. كما أن أحد الموظفين في #المطبخ لم يكن يضع غطاء للشعر.

وأوضح ستيفن لاوسن من الهيئة العامة المكلفة بعمليات التدقيق هذه أن "هذه المخالفات سجلت خلال عملية تفتيش عادية وليس على إثر شكوى. تم تصحيح المخالفات موضعياً والتزمت المؤسسة فوراً" بمتطلبات المفتشين.

ولم يرد المسؤولون في #مارالاغو حيث يمضي ترمب كل عطل نهاية الأسبوع تقريباً منذ انتخابه، على أسئلة وكالة فرانس برس.