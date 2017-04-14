مدير CIA في أولى خطبه: ويكيليكس جهاز "مخابرات معاد"

وصف مدير وكالة #المخابرات_المركزية_الأميركية CIA مايك بومبيو، الخميس، موقع #ويكيليكس بأنه "جهاز مخابرات معاد"، مستغلا أولى خطبه بعد توليه منصبه ليندد بمسربي #المعلومات السرية، الذين عانت منهم أجهزة المخابرات الأميركية.

وفي كلمة أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وصف #بومبيو مؤسس ويكيليكس #جوليان_أسانج بأنه "محتال وجبان".

وقال بومبيو: "حان الوقت لوصف ويكيليكس بحقيقتها. جهاز مخابرات غير حكومي معاد كثيراً ما تحرضه حكومات مثل #روسيا ".

وأضاف أن جهاز المخابرات العسكرية الروسي استغل ويكيليكس لتسريب مواد تم الحصول عليها من خلال #التسلل_الإلكتروني إلى أجهزة #كمبيوتر تخص اللجنة الوطنية الديمقراطية خلال حملة #انتخابات_الرئاسة_الأميركية في 2016.

وخلصت أجهزة المخابرات الأميركية إلى أن روسيا سرقت رسائل #البريد_الإلكتروني وقامت بأفعال أخرى لتمييل كفة الانتخابات لصالح الجمهوري #دونالد_ترمب الذي فاز على منافسته الديمقراطية #هيلاري _كلينتون.

ونشر ويكيليكس وثائق سرية للحكومة الأميركية وجهات أخرى ويقول إن مهمته محاربة السرية الحكومية وتشجيع الشفافية. وقال بومبيو إن ويكيليكس "شجع أتباعه على البحث عن وظائف في وكالة المخابرات المركزية الأميركية للحصول على معلومات مخابرات".

وفي مارس/آذار نشر موقع ويكيليكس آلاف الصفحات من المناقشات الداخلية لوكالة المخابرات المركزية كشفت عن أساليب للتسلل الإلكتروني استخدمتها CIA ضد هواتف #آيفون وأجهزة #أندرويد وأهداف أخرى.