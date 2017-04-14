واشنطن: الهجوم الكيمياوي "جريمة حرب" نفّذها الأسد

اعتبرت الخارجية الأميركية، الخميس، أن #الهجوم_الكيمياوي في #سوريا الذي حملت مسؤوليته للنظام السوري هو "جريمة حرب"، ونددت بمضمون المقابلة الحصرية التي أجرتها وكالة "فرانس برس" مع رئيس النظام السوري #بشار_الأسد.

وفي رده على تصريحات #الأسد الذي اعتبر أن "الهجوم الكيمياوي" على #خان_شيخون في شمال غربي سوريا "مفبرك 100%" من جانب الغرب والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، إن الأسد "للأسف (...) يحاول تقديم معلومات خاطئة وزرع الارتباك".

وأضاف خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "بصراحة، هذا تكتيك رأيناه أيضاً في الماضي من جانب #روسيا ".

وكرر تونر القول: "لا شك في أن الهجمات الأخيرة والهجوم بالأسلحة الكيمياوية (في محافظة) #إدلب (تم تنفيذها) من جانب #الحكومة_السورية و #النظام_السوري ".

وشدد على أن "هذا ليس انتهاكاً لقوانين الحرب فحسب، بل هو في اعتقادنا #جريمة_حرب ".

وخلال زيارته لموسكو، الأربعاء، تطرق وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون إلى الهجوم الكيمياوي، لكنه لم يستخدم عبارة "جريمة حرب".

وأثار تيلرسون احتمال اتخاذ إجراءات جنائية خلال مرحلة ما، بما في ذلك ضد الأسد نفسه، على خلفية الهجوم الكيمياوي، غير أنه حذر من وجود عقبات قانونية كبيرة في هذا السياق.