قاض قد يعطل مرسوم ترمب ضد مدن معارضة لقرار الهجرة

استمع قاضٍ أميركي، الجمعة، لحجج محامين يمثلون مدينتين في كاليفورنيا تحتجان على مرسوم الرئيس دونالد ترمب، الذي يقضي بحرمان المناطق المعارضة لسياسته ضد الهجرة من أموال فيدرالية.

والقرار الذي سيتخذه هذا القاضي يمكن أن يؤثر على أكثر من 300 مدينة ومنطقة في #الولايات_المتحدة وصفت - بالمخالف للدستور - مرسوم الرئيس الجمهوري الذي يريد أن يحرم من الدعم المالي الفيدرالي المدن، وخصوصاً قوات الأمن المحلية التي ترفض التعاون مع الشرطة الفيدرالية للهجرة.

وبعدما استمع لمرافعات المحامين، الذين يمثلون مدينة سان فرانسيسكو ومنطقة #سانتا_كلارا، قال القاضي وليام أوريك أنه سيتخذ قراره "في أقرب وقت ممكن".

وادعت بلديتا المدينتين على حكومة دونالد #ترمب وتريدان قراراً لتعطيل المرسوم، على أمل الحصول على تعليق المحاكم لمرسوم آخر يمنع لثلاثة أشهر مواطني 6 دول إسلامية واللاجئين من دخول الولايات المتحدة.

وتؤكد سلطات سانتا كلارا أن المنطقة يمكن أن تخسر 1,7 مليار دولار، بسبب هذا المرسوم. أما #سان_فرانسيسكو فتحصل على ملياري دولار سنوياً من الأموال الفيدرالية.

لكن محامي إدارة ترمب أكدوا الجمعة أن أياً من هذه المناطق لا تواجه حالياً احتمال خسارة هذا التمويل، موضحاً أن المرسوم يهدف إلى إلزامها بتطبيق #قانون_الهجرة فقط.