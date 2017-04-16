اشتباكات عنيفة بين أنصار ومعارضي ترمب في كاليفورنيا

نشب #شجار السبت في منتزه بمدينة #بيركلي بولاية #كاليفورنيا الأميركية حيث نظم أنصار ومعارضون للرئيس #دونالد_ترمب مسيرات مضادة أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 13 شخصاً في الوقت الذي واجهت فيه #الشرطة صعوبة للفصل بين الجانبين.

ومع اندلاع اشتباكات بالأيدي بين الجانبين وتبادل إلقاء زجاجات وعبوات مياه غازية عبر حاجز يفصل بينهما لجأت #الشرطة إلى استخدام #شحنة_متفجرة في إحدى المراحل في محاولة لاستعادة النظام.

وشوهد عدة أشخاص غطى #الدم وجوههم ويعانون #إصابات طفيفة، ولكن السلطات لم تعلن أي شيء رسمي عن وقوع #ضحايا.

وتفجرت الاضطرابات عندما نظم مئات من #معارضي ترمب تجمعا مضادا إلى جانب فاعلية وُصفت بأنها "يوم الوطنيين" نظمها في الغالب أنصار ترمب .

وتواجد ما بين نحو 500 و1000 في المنتزه مع وصول التجمعات إلى ذروتها.

وذهب داريل تمبيستا (52 عاما) والذي قال إنه عمل في القوات الجوية الأميركية قرب نهاية الحرب الباردة إلى التجمع لإظهار تأييده لترمب.

وقال: "كمحارب قديم أحب المسار الذي تنتهجه أميركا واستعداد ترمب للوقوف وإعلان أننا مازلنا أميركا ولن نكون عالميين ولن نكون دولة شيوعية. هذه هي الرسالة التي يمكن أن أدعمها".

ولبيركلي تاريخ طويل من النشاط الليبرالي، كما أن جامعة كاليفورنيا التي مقرها بيركلي كانت مركزا للاحتجاجات منذ #الستينات.