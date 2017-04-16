الكونغرس الأميركي يستعد لتشديد العقوبات على حزب الله

يستعد #الكونغرس_الأميركي لتعديل قانون " #حظر_تمويل_حزب_الله " الذي أصدره عام 2015.

ووفق صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن الكونغرس سيقر قريباً "قانون تعديلات حظر تمويل حزب الله لعام 2017".

وتُوسِّع #التعديلات قائمة الكيانات التي قد تواجه #عقوبات بسبب تقديم الدعم لـميليشيا #حزب_الله ، وصولاً إلى حلفائه السياسيين.

وبحسب مسودة عن قانون 2017 التي حصلت عليها "النهار"، سيتم إدراج أسماء أشخاص من #حركة_أمل التي يتزعّمها رئيس مجلس النواب #نبيه_بري.

وإلى جانب مراقبة مصادر التمويل، ينص القانون الجديد على توسيع نطاق العقوبات لتشمل أي وكالة أو أداة تابعة لدولة أجنبية تقدم مساعدة أو رعاية أو دعم مالي للحزب.

كذلك يهدّد مشروع قانون 2017 بفرض عقوبات على أي شخص يقوم بدعم #قناة_المنار التلفزيونية، وغيرها، أو أي شخص أجنبي يُحدّد #الرئيس_الأميركي ضلوعه في جمع #تبرعات أو #تجنيد لصالح الحزب.