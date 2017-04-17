بنس محذراً بيونغ يانغ: لن نتهاون مع أي تجارب جديدة

وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، تحذيرا لكوريا الشمالية، الاثنين، قال فيه إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لن تتهاونا مع أي تجربة نووية أو صاروخية جديدة تجريها الدولة الشيوعية المنعزلة، مشيرا إلى أن الهجوم الأميركي هذا الشهر على سوريا أظهر عدم تهاون الولايات المتحدة.

وعبر بنس وكوانج كيو-آن القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية عن خيبة أملهما بسبب تصرفات الصين الانتقامية من سيول ردا على نشر نظام "ثاد" الدفاعي الصاروخي الأميركي في الجنوب، لكنهما أكدا من جديد عزمهما المضي قدما في هذا الصدد.

وأعلن #مايك_بينس الاثنين خلال زيارة له إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، أنّ الولايات المتحدة لا تستبعد أيّ خيار لمعالجة مشكلة #البرامج_البالستية_والنووية لـ #كوريا_الشمالية .

وقال بنس في قرية بانمونجوم الحدودية حيث تم توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار العام 1953، إنّ #واشنطن تريد تحقيق الأمن "من خلال وسائل سلمية عبر التفاوض. لكنّ كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ونبقى إلى جانب الكوريين الجنوبيين".

وكان نائب الرئيس الاميركي قد انتقد بشدة الاحد #التجربة_الصاروخية #الفاشلة لكوريا الشمالية واعتبرها "استفزازا" مؤكدا لكوريا الجنوبية دعم واشنطن الكامل في مواجهة تهديدات جارتها.

وجرت التجربة الصاروخية صباح الأحد قبل ساعات من وصول بنس الى كوريا الجنوبية لبحث سبل ضبط برامج التسلح الشمالية وسط مخاوف متزايدة من تخطيط بيونغ يانغ لتجربة نووية اخرى.

واكد مستشار الامن القومي الاميركي الجنرال هربرت ماكماستر الاحد وجود اجماع عالمي يشمل الصين على ان "السلوك الخطير" لكوريا الشمالية "لا يمكن ان يستمر"، مؤكدا تعاون القادة الصينيين مع بلاده بشكل وثيق لحل أزمة بيونغ يانغ.