ترمب لدكتاتور كوريا الشمالية: حسّن سلوكك

وجه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، الاثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى #زعيم_كوريا_الشمالية كيم جونغ-اون ، مؤكدا أن عليه أن "يحسّن سلوكه".

وجاء تصريح ترمب لمراسل شبكة "سي إن إن" بعد مشاركته في احتفالات عيد الفصح برفقة زوجته #ميلانيا.

ولدى سؤاله "هل تريد أن توجه أي رسالة إلى كيم جونغ-أون"، قال ترمب "يجب أن يحسّن سلوكه".

ويأتي هذا التحذير بعد يومين من التوتر أحيت خلالهما #كوريا_الشمالية ذكرى ميلاد مؤسس النظام الشيوعي كيم إيل-سونغ بعرض عسكري هائل يظهر قدراتها الصاروخية.

وأجرت بيونغ يانغ، الأحد، محاولة صاروخية فاشلة، إلا أنها لم تجر #تجربة_نووية سادسة كانت متوقعة.

ويزور نائب الرئيس مايك #بنس #سيول حيث حذر كوريا الشمالية من عدم اختبار صبر ترمب، مضيفا أن "جميع الخيارات مطروحة".

كما أعلن بنس أن عهد "الصبر الاستراتيجي" الأميركي على كوريا الشمالية قد انتهى بعد أكثر من عقدين.