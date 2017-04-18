ترمب يتصل بأردوغان مهنئاً.. ويتوعد بمحاسبة الأسد

أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب اتصل بالرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، لتهنئته بنتائج الاستفتاء الذي جرى الأحد في #تركيا، بغية توسيع صلاحيات الرئيس الدستورية.

وشدد ترمب خلال حديثه على ضرورة محاسبة رئيس النظام السوري بشار #الأسد على الهجوم الكيمياوي، الذي نفذته قواته في الرابع من أبريل/نيسان في #خان_شيخون بريف #إدلب، وأوقع العشرات من القتلى.

كما شكر ترمب أردوغان على الموقف التركي الداعم للضربات الأميركية التي استهدفت الأسبوع الماضي مطار #الشعيرات السوري قرب #حمص بحسب ما أفاد #البيت_الأبيض في بيانه.

إلى ذلك، تم استعراض سبل مكافحة الإرهاب، والحملة ضد داعش.

موقف أوروبي حذر

يذكر أن #الاتحاد_الأوروبي قابل نتائج #الاستفتاء التي تنقل النظام السياسي في #تركيا من برلماني إلى رئاسي بتساؤلات عدة، تحجب قلقاً حقيقياً من احتمال اتساع الهوة في صلب المجتمع التركي نفسه وبين الاتحاد ككل وبين تركيا المرشحة رسمياً للعضوية الأوروبية.

وتحفظ المسؤولون في الاتحاد، الاثنين، عن المبادرة بتهنئة أردوغان الذي فاز الأحد عبر الاستفتاء بأدوات تقوية سلطاته التنفيذية على حساب البرلمان والقضاء في البلاد. وأخذت #المفوضية علما بنتائج الاستفتاء في انتظار التحليل الذي ستتولاه منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وهيئة المراقبين للمسار الانتخابي.