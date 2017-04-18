وزير الدفاع الأميركي يبدأ جولته اليوم من السعودية

يبدأ وزير الدفاع الأميركي، #جيمس_ماتيس، الأربعاء، زيارة للسعودية ضمن جولته في #الشرق_الأوسط و#إفريقيا.

وسيركز ماتيس، في أول زيارة له للمنطقة، على الحرب ضد تنظيم #داعش ويفصح عن سياسة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، تجاه #سوريا.

كما تشمل زيارة الوزير الأميركي #مصر و #قطر و #إسرائيل.

وذكر بيان سابق للبنتاغون أن ماتيس "سيعيد التأكيد على #التحالفات_العسكرية الأميركية الرئيسية، وسيبحث التعاون في مواجهة الأنشطة الساعية لزعزعة الاستقرار وإلحاق الهزيمة بـ #المنظمات_الإرهابية" خلال الجولة التي تستمر من 18 وحتى 23 نيسان/أبريل.