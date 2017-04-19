في نهاية محادثاته اليوم في الرياض، قال #وزير_الدفاع_الأميركي جيمس ماتيس، إنها كانت مثمرة، وإن السعودية تقوم بدور قيادي في المنطقة من مساعدة #الأردن إلى #مصر وأيضا اللاجئين #السوريين.

وقال أيضا إنه ناقش نشاطات #إيران في المنطقة، وكيفية مواجهتها، وكيفية منع إيران من إنشاء ميليشيات في اليمن على غرار حزب الله، كما قال ماتيس: "حيث يكون اضطراب تكون إيران".

وأضاف أنه يتعين التصدي "لمساعي إيران في زعزعة استقرار" اليمن، والضغط من أجل مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة.

وكان وزير الدفاع الأميركي قد اعتبر خلال زيارته السعودية للقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، أن السعودية تُعد من أهم حلفاء الولايات المتحدة، داعياً إلى توقف الحوثيين عن إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه السعودية.

وكان ماتيس يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة أقلته إلى #السعودية حيث يبدأ الأربعاء جولة إقليمية تقوده أيضا إلى #مصر وقطر وإسرائيل وجيبوتي.

وقال ماتيس: "فيما يخص حملة #السعودية و #الإمارات في #اليمن.. هدفنا هو أن هذه الأزمة والقتال المستمر يجب أن يوضع أمام #الأمم_المتحدة ويخضع للمفاوضات بأسرع وقت ممكن. هذا الأمر استمر لفترة طويلة. نحن نرى صواريخ إيرانية تطلق من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر مع من يسقط من الأبرياء داخل اليمن يجب أن يتوقف. سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات".