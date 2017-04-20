أميركا: نشاطات إيران في الشرق الأوسط تدميرية

دعت الولايات المتحدة #مجلس_الأمن الدولي، الخميس، إلى تخفيف تركيزه على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإعطاء الأولية في منطقة الشرق الأوسط لنشاطات #إيران "التدميرية جداً".

ووصفت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي إيران بأنها "السبب الرئيسي" للنزاعات في الشرق الأوسط، متوعدة بالعمل مع شركاء واشنطن لمطالبة إيران بالالتزام بقرارات #الأمم_المتحدة.

وتحدثت هايلي عن دعم إيران لرئيس النظام السوري بشار #الأسد وإمدادها #الحوثيين في #اليمن بالأسلحة، وتدريبها ميليشيات شيعية في العراق ودعم #حزب_الله في #لبنان ، واصفة تلك النشاطات بالمزعزعة للاستقرار.

وقالت هايلي في الاجتماع الشهري للمجلس حول الشرق الأوسط "المسألة الإسرائيلية الفلسطينية مهمة وتستحق الاهتمام، لكن هذه المسألة تحظى بالتأكيد بالاهتمام هنا".

وأضافت أن "الطبيعة التدميرية جدا لنشاطات إيران وحزب الله في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تتطلب مزيدا من اهتمامنا، ويجب أن تكون أولوية هذا المجلس في المنطقة".

وتأتي تصريحات هايلي بعد يوم من وصف وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون الاتفاق النووي الإيراني بأنه فاشل، وبعد يومين من إصدار الرئيس دونالد #ترمب أمراً بإجراء مراجعة لفرع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق.

ويعقد المجلس اجتماعا شهريا حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. واتهمت هايلي المجلس مرارا بالانحياز ضد إسرائيل.

ووصفت هايلي هذه الاجتماعات الشهرية بأنها "جلسات لانتقاد إسرائيل"، وقالت إن النقاشات لا تعالج الخلافات، لكنها تزيد الهوة بين إسرائيل والفلسطينيين.