إيفانكا ترمب تنضم لميركل في قمة النساء بمجموعة الـ 20

قال منظمون إن #إيفانكا #ترمب ستلتقي بالمستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا #لاغارد في برلين يوم الثلاثاء المقبل في #قمة للنساء من الاقتصادات الكبرى في العالم.

وستنضم إيفانكا، وهي مستشارة غير رسمية لوالدها الرئيس الأميريكي دونالد ترمب، إلى ميركل ولاغارد في حلقة نقاشية بشأن الدعم العالمي لنساء الأعمال في #قمة_النساء بمجموعة العشرين التي تستمر يومين.

وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات العالمية هذا العام. ومن المشاركين الآخرين في القمة ببرلين وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، وملكة هولندا ماكسيما.

وإيفانكا مستشارة ذات تأثير متزايد للرئيس الأميركي وزوجها جاريد كوشنر مستشار قوي له.

وطبقا لجدول زيارتها الذي نشره البيت الأبيض ستزور إيفانكا أيضا خلال وجودها في برلين أكاديمية تابعة لمجموعة سينمس.