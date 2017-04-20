تيلرسون يتهم إيران بتقويض السلام في المنطقة والعالم

قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، الأربعاء، إن إيران تستمر بدعم #الحوثيين في اليمن وتهدد #الملاحة في #الخليج_العربي.

وأعرب تيلرسون عن قلقه إزاء دعم إيران لنظام #الأسد في #سوريا والذي وصفه بالدموي، وإرسالها مقاتلين إلى سوريا للمشاركة بالعمليات القتالية، وأيضاً إلى #العراق لدعم #الميليشيات العراقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في #واشنطن أن #طهران تستمر في تقويض السلام ولديها الملف الأسوأ في مجال #حقوق_الإنسان، كما أن طموحاتها النووية خطر على السلام العالمي.

وقال تيلرسون إنه يجب النظر إلى تهديد #إيران للمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن #العقوبات على إيران لا تتكافأ مع خرقها للقوانين الدولية.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال #البيت_الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، يأمر الوكالات بمراجعة #الاتفاق_النووي مع إيران، لمعرفة ما إذا كان تعليق #العقوبات في مصلحة أميركا.

وذكر المتحدث باسم الرئيس الأميركي، الأربعاء، أن ترمب اتخذ خطوة "حصيفة" عندما وجه الوكالات لمراجعة تستمر 90 يوماً بشأن إن كان رفع العقوبات من خلال الاتفاق النووي مع إيران سيصب في صالح الأمن القومي الأميركي.

وعندما سئل إن كان ترمب يشعر بالقلق من أن #إيران ربما لا تفي بالتزاماتها، طبقاً للاتفاق، قال شون سبايسر للصحافيين خلال إفادة صحافية يومية "إنه يقوم بالتصرف الحصيف عندما يطلب مراجعة الاتفاق الراهن".