ترمب: اعتداء باريس سيؤثر على الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الجمعة إن اعتداء #باريس سيكون له تأثير "كبير" على الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجرى جولتها الأولى الأحد.

وكتب الرئيس الأميركي بعد الهجوم على جادة #شانزليزيه في باريس حيث قتل ليل الخميس شرطي: "هجوم إرهابي في باريس. إن الشعب الفرنسي لن يقبل هذا الأمر كثيرا. سيكون له تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية".

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017

وكان مسلح قد قام بقتل شرطي فرنسي، فيما أصيب اثنان آخران مساء الخميس، جراء إطلاق النار من قبل المسلح في الجادة الأشهر وسط #باريس قبل أيام من انتخاباتها الرئاسية الموعودة الأحد المقبل.

وتبنى #داعش الهجوم. وأفادت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن #منفذ #هجوم باريس يدعى أبو يوسف البلجيكي، وهو أحد عناصر التنظيم، واسمه الحقيقي كريم شورفي، أدانه #القضاء_الفرنسي في 2003 بالسجن 20 سنة، لمحاولته قبلها بعامين قتل شرطيين اثنين.