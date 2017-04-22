وزير أميركي يهين ولاية هاواي: جزيرة في المحيط الهادي

واجه #وزير_العدل_الأميركي #جيف_سيشنز فيضا من الانتقادات على مواقع #التواصل_الاجتماعي لإشارته لولاية #هاواي الأميركية بأنها مجرد " #جزيرة في #المحيط_الهادي".

وبالاستعانة بوسم (جزيرة في المحيط الهادي)، نبه كثيرون من مستخدمي موقع "تويتر" الوزير إلى أن هاواي جزء من البلاد ومسقط رأس الرئيس السابق باراك أوباما وموطن بيرل هاربر.

وقال سيشنز في برنامج إذاعي إنه "اندهش لقدرة قاض يجلس في جزيرة بالمحيط الهادي على إصدار أمر يمنع #رئيس_الولايات_المتحدة من صلاحياته القانونية والدستورية".

وكان الوزير يشير إلى القاضي ديريك واتسون بمحكمة جزئية في #ونولولو الذي أوقف الأمر التنفيذي الثاني الذي أصدره ترمب لحظر دخول مواطني 6 دول مسلمة. وقال القاضي إن الأمر ينطوي على تمييز ضد المسلمين.

وأكدت شركة براندووتش لمراقبة الانترنت إن العبارة التي ذكرها سيشنز وردت أكثر من 27 ألف مرة على الإنترنت.