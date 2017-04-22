"النواب" الأميركي يطلب شهادة مكتب التحقيقات حول روسيا

دعت #لجنة_الاستخبارات في #مجلس_النواب الأميركي، مدير #مكتب_التحقيقات الفيدرالي #جيمس_كومي إلى الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة في 2 أيار/مايو حول تدخّل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وكان كومي أكد أمام اللجنة نفسها في 20 آذار/مارس أنّ الشرطة الفيدرالية تحقق في احتمال حصول "تنسيق" بين مقربين من الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب و #روسيا قبل الانتخابات.

وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت وكالات الاستخبارات الأميركية، روسيا بالتدخّل في #الانتخابات_الرئاسية دعماً لترمب، ولفتت في أوائل كانون الثاني/يناير إلى تورط الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين بالمسألة.

وفي بيان، الجمعة، أشارت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي إلى أنها طلبت من كومي، ومايك روجرز مدير وكالة الأمن القومي، الإدلاء بشهادتيهما حول هذه المسألة في 2 أيار/مايو.

وطلبت اللجنة أيضاً من مسؤولين سابقين في الإدارة السابقة الرد علنا على أسئلة النواب بعد الثاني من أيار/مايو، وهم: المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون برينان، والمدير السابق للاستخبارات جيمس كلابر، ووزيرة العدل السابقة بالوكالة سالي ييتس.