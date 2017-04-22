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"النواب" الأميركي يطلب شهادة مكتب التحقيقات حول روسيا

المصدر: واشنطن - فرانس برس
جيمس كومي
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دعت #لجنة_الاستخبارات في #مجلس_النواب الأميركي، مدير #مكتب_التحقيقات الفيدرالي #جيمس_كومي إلى الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة في 2 أيار/مايو حول تدخّل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وكان كومي أكد أمام اللجنة نفسها في 20 آذار/مارس أنّ الشرطة الفيدرالية تحقق في احتمال حصول "تنسيق" بين مقربين من الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب و #روسيا قبل الانتخابات.

وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت وكالات الاستخبارات الأميركية، روسيا بالتدخّل في #الانتخابات_الرئاسية دعماً لترمب، ولفتت في أوائل كانون الثاني/يناير إلى تورط الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين بالمسألة.

ترمب ترمب

وفي بيان، الجمعة، أشارت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي إلى أنها طلبت من كومي، ومايك روجرز مدير وكالة الأمن القومي، الإدلاء بشهادتيهما حول هذه المسألة في 2 أيار/مايو.

وطلبت اللجنة أيضاً من مسؤولين سابقين في الإدارة السابقة الرد علنا على أسئلة النواب بعد الثاني من أيار/مايو، وهم: المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون برينان، والمدير السابق للاستخبارات جيمس كلابر، ووزيرة العدل السابقة بالوكالة سالي ييتس.

كلمات دالّة

#لجنة الاستخبارات, #مجلس النواب, #مكتب التحقيقات, #جيمس كومي, #دونالد ترمب, #روسيا, #الانتخابات الرئاسية, #فلاديمير بوتين

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