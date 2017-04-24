الضرائب تختصر جولة نائب ترمب الآسيوية

قال مساعد لنائب الرئيس الأميركي مايك #بنس إنه اختصر جولته الآسيوية ليعود إلى #واشنطن حيث تواجه إدارة الرئيس دونالد ترمب أسبوعاً هاماً مع إعلان خطة للإصلاح الضريبي وخطة تمويل تهدف إلى تفادي توقف الحكومة عن العمل.



وكان بنس يعتزم أساساً قضاء ليلتين في هونولولو بنهاية جولة شملت #كوريا_الجنوبية واليابان وإندونيسيا وأستراليا. وتوجه بنس إلى آسيا لطمأنة حلفاء وشركاء #الولايات_المتحدة بشأن التزام ترمب تجاه المنطقة.



وأجرى بنس محادثات مع رجال أعمال في كل دولة إلا أن التوترات بسبب #كوريا_الشمالية طغت على جولته إذ هناك مخاوف أن تجري بيونغ يانغ تجربة صاروخية أخرى قريباً، في تحد لعقوبات #الأمم_المتحدة.



وقال مساعد بنس أمس الأحد للصحفيين قبل هبوط طائرة نائب الرئيس في باغو باغو بساموا الأميركية للتزود بالوقود إن بنس سيمضي الآن ليلته في هاواي ومن المقرر أن يعود إلى واشنطن صباح غد الثلاثاء.



وأمام ترمب أسبوع شاق مع انتهاء التمويل الحكومي الذي أقره #الكونغرس يوم الجمعة ومن ثم يجب أن يتفق مع أعضاء الكونغرس على تشريع جديد وإلا ستتوقف الحكومة عن العمل يوم السبت.



ويوم السبت أيضاً يوافق مرور مئة يوم على تولي ترمب مهام منصبه وهي فترة سيستخدمها منتقدون لتقييم انجازاته الأولية وإخفاقاته.



وخلال توقفه في هونولولو سيلتقي بنس بالقيادة الأميركية في#المحيط_الهادي كما سيتحدث مع الجنود الأميركيين وعائلاتهم.