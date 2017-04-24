ترمب وميركل بحثا الوضع في سوريا واليمن وكوريا الشمالية

قال البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل بحثا في مكالمة هاتفية الوضع في #سوريا و #اليمن والحاجة للتوصل لتسوية سلمية للصراع في #أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن ترمب وميركل ناقشا "التحدي الأمني الملح" الذي تمثله #كوريا_الشمالية.

وكان زيجمار جابرييل، وزير الخارجية الألماني، قال الجمعة، إن دولاً تعارض رئيس النظام السوري بشار الأسد بما فيها الولايات المتحدة تؤيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سلمية للحرب الدامية في سوريا.

وقال جابرييل للصحافيين، بحسب رويترز، عقب اجتماع شمل #الولايات_المتحدة والسعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا "من الواضح أن كل المجتمعين يريدون حلاً سياسياً، وإن هذا الحل يجب تحقيقه في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وإنه لا يجوز أن تكون هناك أي مفاوضات موازية".