ترمب يكرر: المكسيك ستمول الجدار الحدودي بنهاية المطاف

قال الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تمول المكسيك الجدار الذي وعد ببنائه على امتداد الحدود الجنوبية، مجددا وعدا أعلنه خلال حملته الانتخابية وأدى إلى توتر علاقات #الولايات_المتحدة مع المكسيك خلال أول أسبوع من رئاسته.

وقال ترمب في تغريدة على "تويتر": "في نهاية المطاف، ستمول #المكسيك بشكل من الأشكال #الجدار الحدودي الذي تشتد الحاجة إليه".

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017

وجدد ترمب طلبه للمكسيك في يوم حاول فيه أيضا الضغط على الديمقراطيين في الكونغرس لضم تمويل الجدار الحدودي إلى قانون الإنفاق الذي يتعين الموافقة عليه كي تواصل #الإدارة_الأميركية عملها بعد يوم الجمعة.

وأدى طلب ترمب بأن تمول المكسيك الجدار الحدودي إلى أزمة دبلوماسية مع الجارة الجنوبية للولايات المتحدة خلال أول أسبوع من رئاسته. وألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو في 26 يناير/كانون الثاني زيارة كان يعتزم القيام بها للقاء ترمب وطرح #البيت_الأبيض فكرة فرض ضريبة تبلغ 20% على السلع المستوردة من المكسيك لتمويل الجدار.

وقالت الحكومة المكسيكية إن الزعيمين اتفقا في اليوم التالي على عدم التحدث علانية عن تمويل الجدار. وقال البيت الأبيض إنهما اعترفا بوجود خلافات بشأن الجدار المقترح ولكنهما اتفقا على "تسوية هذه الخلافات".