بعد مكالمة عاصفة.. ترمب سيستقبل رئيس وزراء أستراليا

يستقبل الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، #رئيس_الوزراء_الأسترالي #مالكوم_تورنبول، في 4 أيار/مايو، على ما أعلن #البيت_الأبيض الثلاثاء، في لقاء هو الأول بينهما بعد محادثة هاتفية حادة في أواخر كانون الثاني/يناير.

وكان تورنبول قد أُحرج وقتذاك حين أنهى الرئيس الأميركي مكالمة هاتفية معه بشكل مفاجئ.

وسيعقد الاجتماع بينهما على متن حاملة الطائرات "يو أس أس انتريبيد" المنزوعة السلاح التي باتت الآن متحفا في نيويورك، وفق ما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض #شون_سبايسر.

وفي شباط/فبراير الماضي، أوردت صحيفة " #واشنطن_بوست" أن ترمب أنهى بصورة حادة مكالمة هاتفية أجراها مع تورنبول، منتقدا اتفاقا أبرمته السلطات الأسترالية مع إدارة سلفه #باراك_أوباما لاستقبال لاجئين من مركز لجوء قرب أستراليا في الولايات المتحدة.

وتعتبر #أستراليا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وهي من مجموعة الدول التي تعرف بـ"العيون الخمس" والتي تتقاسم معها #واشنطن بانتظام معلومات استخباراتية حساسة.

لكن تورنبول قال وقتذاك: "أريد التأكيد على أن ما قيل إن الرئيس أغلق سماعة الهاتف في وجهي غير صحيح. الاتصال انتهى بشكل لائق".