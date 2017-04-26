خطة ترمب للإصلاح.. ضريبة الشركات تنخفض إلى 15 %

من المقرر أن تكشف #الإدارة_الأميركية عن #إصلاحات-ضريبية طال انتظارها تقترح #خفض_ضريبة_الشركات من الحد الأقصى الحالي وهو 35% إلى نسبة 15%، بحسب ما صرح #وزير_الخزانة_الأميركية #ستيفن_منوتشين الأربعاء.

وقال الوزير في نقاش حول الاقتراح "بعد أن تداول الإعلام تداول نسبة 15% في اليومين الأخيرين، أؤكد أن ضريبة الشركات ستكون 15%".

وذكر أن خفض الضريبة يهدف إلى مساعدات الشركات الصغيرة وليس الاثرياء.

واضاف: "لن يكون هذا الخفض ثغرة تسمح للأغنياء الذين يجب أن يدفعوا ضرائب أعلى بالاقتصار على دفع نسبة 15%".

وتابع الوزير، الذي سيكشف عن تفاصيل خطة الضرائب في البيت الأبيض في وقت لاحق من الاربعاء، أن الادارة تأمل في أن يتم تمرير الاصلاحات في الكونغرس بالسرعة الممكنة.

إلا أن خطة الرئيس #دونالد_ترمب لإجراء إصلاحات كبيرة جديدة على الضرائب ستواجه الكونغرس المنقسم بشأن السياسة المالية وارتفاع العجز.

ويقول محللون إن خفض ضريبة الشركات الهامشية بنسبة 20 نقطة مئوية يمكن أن تضيف مبلغ 2 ترليون دولار إلى العجز خلال 10 سنوات.

وتعتقد الإدارة أن النمو الناتج عن خفض ضرائب الشركات سيجلب عائدات تعوض الفرق، إلا أن خبراء اقتصاديين قالوا إنه لا توجد أدلة تثبت ذلك.

وأفاد منوتشين أن الإدارة تعتزم تبسيط عملية إعلان المواطنين الأميركيين عن دخلهم ودفعهم الضرائب.

وأوضح أن "الهدف هو تبسيط الضرائب الشخصية. بالنسبة لمعظم الأميركيين أعتقد أنه سيكون بإمكانهم حساب ضرائبهم بسهولة".