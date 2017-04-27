أميركا: على زعيم كوريا الشمالية أن يعود إلى رشده

أكد الأميرال الأميركي هاري هاريس، قائد أسطول المحيط الهادئ، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد أن تعيد زعيم #كوريا_الشمالية كيم جونغ-اون "إلى صوابه".

وأتت تلك التصريحات بالتزامن مع مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة استثنائية، واجتماع نادر في #البيت_الأبيض للاطلاع على الوضع الخاص بهذه الدولة.

ورحب الأميرال بالجهود الأخيرة لبكين والساعية إلى نزع فتيل التوتر المتصاعد بين #بيونغ_يانغ وواشنطن، مشيراً إلى أن الحل غير العسكري يبقى الخيار المفضل. وأضاف "في مواجهة نظام كوريا الشمالية الطائش، من المهم أن يقودنا العزم القوي على المستويين الدبلوماسي والعسكري".

كما أكد أن جميع الخيارات مطروحة. وقال: "نريد أن نعيد كيم جونغ-اون إلى صوابه، لا أن نركعه".

يذكر أن الأيام الأخيرة بلورت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وقد بدأت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية نشر نظام "ثاد" المتطور المضاد للصواريخ ما أغضب الصين.

كما أرسلت #واشنطن حاملة طائرات على رأس مجموعة سفن إلى شبه الجزيرة الكورية في عرض للقوة، وسط مؤشرات بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربتها النووية السادسة.