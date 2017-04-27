أنباء عن زيارة شرق أوسطية لترمب الشهر المقبل

أفادت مصادر دبلوماسية في واشنطن أن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قد يتجه إلى زيارة ثلاث دول في #الشرق_الأوسط الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر في #البيت_الأبيض أن خطوط التواصل مع الدول الحليفة بدأت لإعداد محطات ولقاءات ستتم خلال الزيارة.

كما تحدثت المصادر عن ثلاث محطات قد تشملها زيارة ترمب الشرق الأوسطية، هي #السعودية و #مصر و #إسرائيل، مضيفة أن أفكاراً وصيغاً عدة يتم تداولها للاجتماعات، بينها قمة لـ #مجلس_التعاون_الخليجي مع ترمب في #الرياض إلى جانب اللقاءات الثنائية.

وكان مسؤول إسرائيلي قد أكد، الأربعاء، وجود اتصالات أولية مع البيت الأبيض في شأن زيارة ترمب إسرائيل ربما مطلع الشهر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن لا مواعيد محددة بعد إنما هناك استعدادات لزيارة ترمب قبل قمة #حلف_الأطلسي في بروكسيل في أيار/مايو المقبل، ومنها يتوجه إلى إيطاليا لحضور قمة مجموعة الدول السبع.

كذلك لفتت إلى أن جولة وزير الدفاع، جيمس #ماتيس، الأسبوع الماضي، كانت تحضيراً لهذه الزيارة الرئاسية المتوقعة.