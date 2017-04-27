نشطاء حقوقيون يدينون حصيلة أول 100 يوم في رئاسة ترمب

تجمع نحو 100 شخص، الخميس، أمام السفارة الأميركية في #لندن للاحتجاج على ما اعتبروه انتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأيام المئة الأولى من رئاسة دونالد #ترمب للولايات المتحدة.

وفي الاحتجاج الذي نظمته منظمة #العفو_الدولية ، وقف المحتجون بصمت لمدة نصف ساعة يحملون شعلة في يد، وفي اليد الأخرى ملصقات كتب عليها "نرحب باللاجئين" و"لا للحظر، لا للجدار".

وقالت كيت الين، مديرة مكتب المنظمة في بريطانيا "خلال 100 يوم فقط، تسبب الرئيس ترمب بضرر لا يوصف لسمعة الولايات المتحدة التي كانت تعاني في السابق، بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان".

وتنتقد منظمة العفو الدولية العديد من الإجراءات التي اتخذتها حكومة ترمب #خلال_الأيام_المئة_الأولى التي تكتمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك فرض حظر على وصول المسافرين من عدد من الدول التي يدين معظم سكانها بالإسلام، وخططه لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وصرح #كيري_موسكوغيري من منظمة #العفو_الدولية لوكالة #فرانس_برس أن أول 100 يوم في الرئاسة "تعتبر نقطة مهمة تدل على ما ينوي الرئيس فعله". وقالت المنظمة إن احتجاجات ستجري السبت في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.