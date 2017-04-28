أردوغان: نريد "صفحة جديدة" مع أميركا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أنه يعتزم أن يفتح مع نظيره الأميركي دونالد ترمب "صفحة جديدة" في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة التي يزورها في منتصف أيار/مايو.

وقال أردوغان خلال ندوة نظمها مكتب "أتلانتيك كاونسيل" للدراسات في #اسطنبول "إنني على ثقة بأننا سنخط مع ترمب صفحة جديدة في العلاقات التركية الأميركية" قبل أن ينتقد دعم واشنطن لفصائل كردية تقاتل متطرفين في شمال سوريا.

يأتي هذا قبل اجتماع لأردوغان مع ترمب في واشنطن يومي 16 و17 أيار/مايو في أول لقاء بينهما منذ تولي ترمب منصبه في يناير/كانون الثاني.

الحدود التركية السورية

في السياق ذاته، قال #الرئيس_التركي إن منطقة الحدود الجنوبية مع #سوريا تعرضت لقدر كبير من نيران المورتر خلال اليومين الماضيين وإن القوات التركية ترد على النحو اللازم.



وذكر #أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول أن الدعم الذي تقدمه #الولايات_المتحدة لمقاتلين أكراد داخل سوريا يضر بروح التضامن بين #واشنطن وأنقرة لكن العلاقات قد تشهد فتح صفحة جديدة في عهد الرئيس دونالد #ترمب.



وتابع "سنواصل اتخاذ أي إجراءات طالما استمرت التهديدات... لن نسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية".

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طرد وحدات الحماية

إلى ذلك، قال أردوغان إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لا تزال موجودة في منطقة بشمال سوريا إلى الغرب من نهر #الفرات ويجب طردهم من هذه المنطقة.



وأضاف أردوغان في مؤتمر عن الأمن والطاقة إن من الخطأ تركيز الجهود العسكرية في سوريا على تنظيم #داعش وحده، لأن ذلك سيقوي شوكة جماعات متطرفة أخرى، كما قال.

وقال إنه "نرى مؤشرات من ترمب على أنه سيكون أكثر حسما في إنهاء إرهاب الدولة في سوريا".