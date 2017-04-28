تيلرسون: كل الخيارات يجب أن تبقى مطروحة إزاء كوريا

أكد وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة أن "كل خيارات" الرد على أي تجربة #كورية_شمالية صاروخية أو نووية مقبلة "يجب أن تبقى على الطاولة". وقال في الاجتماع المخصص لبحث تهديد #بيونغ_يانغ إنه يوجد "خطر حقيقي لهجوم نووي كوري شمالي على #سيول أو طوكيو، وهي على الأرجح مسألة وقت قبل أن تطور #كوريا_ الشمالية القدرة على ضرب البر الأميركي.

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس الخميس (27 إبريل/نيسان) إن الصين أبلغت الولايات المتحدة أنها حذرت بيونغ يانغ من أنها قد تفرض عقوبات عليها إذا أجرت تجربة نووية أخرى.

وقال تيلرسون على قناة فوكس نيوز إن تقارير المخابرات الأميركية تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "ليس مجنونا" مشيرة إلى أنه ربما يكون طرفا يمكن التفاوض معه بينما يسعى المجتمع الدولي إلى كبح جماح برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وأضاف "في الحقيقة أبلغنا الصينيون أنهم أخبروا النظام أنه في حالة إجراء مزيد من الاختبارات النووية فإن #الصين سوف تفرض عقوبات" دون أن يحدد ما هي العقوبات التي يشير إليها.

وتشير تصريحات تيلرسون إلى أن جهود الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الذي عقد قمة مع نظيره الصيني #شي_جين_بينغ في وقت سابق من الشهر الجاري، ربما تكون قد تمخضت عن أقوى تهديد صيني حتى الآن باتخاذ إجراء ضد جارتها وحليفتها كوريا الشمالية.