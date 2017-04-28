كوريا الجنوبية ترد على ترمب: لن ندفع مليار دولار

رفضت سيول، الجمعة، تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، جاء فيها أن على #كوريا_الجنوبية دفع ثمن الدرع الصاروخية الأميركية البالغة قيمتها مليار دولار التي ينشرها الحليفان في هذا البلد للتصدي لتهديدات #كوريا_الشمالية.

ووصلت العناصر الأولى من منظومة "ثاد" إلى ملعب غولف سابق في منطقة سيوغجو (جنوب) على مسافة 250 كلم جنوب سيول، ما أثار غضب بكين في وقت يسود توتر شديد شبه الجزيرة الكورية على خلفية برنامجي بيونغ يانغ النووي والباليستي.

وأعلن مسؤولون أميركيون أن الدرع ستبدأ العمل "في غضون أيام".

وقال #ترمب متحدثاً لوكالة رويترز "أبلغت كوريا الجنوبية أنه من المناسب أن تدفع. إنها منظومة بقيمة مليار دولار"، مضيفاً "إنها هائلة، تدمر صواريخ مباشرة في الجو".

وترتبط #سيول وواشنطن بمعاهدة أمنية منذ الحرب الكورية (1950-1953) وتنشر #الولايات_المتحدة أكثر من 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية.

وردت سيول أنه بموجب الاتفاق حول الوجود العسكري الأميركي في البلاد، يقدم الجنوب الأرض والبنى التحتية لمنظومة ثاد، فيما تدفع واشنطن تكاليف نشرها وتشغيلها.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان "ليس هناك تغيير في هذا الموقف الأساسي".

ومنظومة "ثاد" مصممة لتتمكن من التصدي وتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة وبعيدة المدى في آخر مرحلة من إطلاقها.

وتفاقم التوتر إلى حد كبير في الآونة الأخيرة في المنطقة بعد قيام بيونغ يانغ بسلسلة من عمليات إطلاق صواريخ، وتحذيرات من واشنطن التي أكدت أن الخيار العسكري "مطروح".

غير أن الولايات المتحدة أكدت مؤخراً ضرورة تشديد العقوبات من أجل استئناف الحوار. ودعا قائد أسطول المحيط الهادئ الأميرال هاري هاريس إلى "إعادة الشمال إلى صوابه وليس تركيعه".

ويطلب #البيت_الأبيض من الصين بذل المزيد من الجهود لضبط حليفها، لكن بكين أبدت استياءها لنشر منظومة "ثاد" التي تهدد بنظرها التوازن الإقليمي وقدراتها الباليستية الخاصة.

وعلق بعض رواد الإنترنت بسخرية على موقف ترمب فكتبوا على تويتر "إذا يريد بدء حرب مع كوريا الشمالية، وأن تكون كوريا الجنوبية من يدفع".