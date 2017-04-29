آخر قرارات وكالة الأمن القومي بشأن اتصالات الأميركيين

كشفت #وكالة_الأمن_القومي أنها خففت مراقبتها للاتصالات الإلكترونية لـ#الأميركيين، التي تتضمن ذكر أهداف أجنبية تُتابعها الوكالة.

وكانت الوكالة تقوم بجمع #معلومات عن الاتصالات الإلكترونية للأميركيين الذين يتحدثون في اتصالاتهم عن أي أهداف أجنبية للوكالة ولو بكلمات عابرة.

وستكتفي الوكالة وفقاً لبيانها، بجمع اتصالات على الإنترنت يتم إرسالها بشكل مباشر من وإلى هدف أجنبي تُتابعه الوكالة.

ويأتي هذا التخفيف بعد جدل سياسي وإعلامي محلي ودولي حول طريقة عمل الوكالة، حيث توصلت الوكالة إلى وجود هفوات غير متعمدة في هذا الجانب.