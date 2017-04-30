ترمب يبحث مع رئيس الفلبين مواجهة كوريا الشمالية

وجه #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب، السبت، دعوة إلى نظيره الفلبيني #رودريغو_دوتيرتي، لزيارة واشنطن في اتصال "ودي" ناقش خلاله الزعيمان "التهديد" الكوري الشمالي، بحسب ما قال البيت الأبيض في بيان.

ويأتي الاتصال في الوقت الذي يزداد فيه التوتر إزاء التهديد الذي يمثله البرنامجان النووي والباليستي لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الانتقادات الدولية لسياسة دوتيرتي لمكافحة #المخدرات، والتي راح ضحيتها آلاف الأشخاص حتى الآن.

وأوضح البيان "كانت محادثة ودية جدا، ناقش خلالها الزعيمان مخاوف رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حيال الأمن الإقليمي، بما في ذلك التهديد الذي تمثله #كوريا_الشمالية".

وتابع البيان أن الرئيسين بحثا أيضاً "مسألة أن حكومة الفلبين تقاتل بقوة لتخليص البلاد من المخدرات، البلاء الذي يؤثر على دول عدة في العالم".

ويندد دوتيرتي بالانتقادات التي طالت حربه ضد المخدرات والتي اعتبرتها منظمة العفو وغيرها أنها ترقى إلى أن تكون جريمة ضد الإنسانية.

وكان دوتيرتي وجه العام الماضي شتائم إلى الرئيس الأميركي السابق #باراك_أوباما لانتقاده الحرب على المخدرات، واعتبر أخيرا النواب الأوروبيين "مجانين" بعد صدور بيان يندد بـ"العدد الكبير من الإعدامات خارج إطار القانون" في الحرب على المخدرات.

وتابع بيان البيت الأبيض أن ترمب "استمتع بالمحادثة"، وأنه يتطلع إلى المشاركة في قمة الولايات المتحدة وآسيان وقمة دول شرق آسيا في الفلبين الشهر المقبل.

وأضاف البيان أن "ترمب دعا دوتيرتي إلى زيارة البيت الأبيض للتباحث في أهمية #التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين والذي يسير الآن في اتجاه إيجابي جدا".

وكان هناك قلق إزاء جهود دوتيرتي لفك ارتباط الفلبين الطويل الأمد بالولايات المتحدة، بينما يحاول التقرب من #الصين.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي #مايك_بنس في وقت مبكر من الشهر الحالي أن ترمب سيحضر الاجتماعات في آسيا للتأكيد على "الالتزام الثابت في المنطقة".