ترمب يتهم الصين باختراق البريد الإلكتروني للديمقراطيين

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إن #الصين ربما #اخترقت رسائل #البريد_الإلكتروني لمسؤولي #الحزب_الديمقراطي للتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2016 في تعارض مع وجهة نظر مسؤولي #المخابرات الذين قالوا إن #موسكو دبرت الأمر.

وفي نص مقابلة نشر، الأحد، لم يقدم ترمب دليلا يدعم زعمه الذي تحدث عنه لأول مرة عشية #انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني عندما قال إن الصين ربما تكون اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمنافسيه.

وقال ترمب في برنامج (فيس ذا نيشن) على محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية "ما لم تتمكن من الإمساك بالمتسلل أثناء فعلته فمن الصعب جدا قول من قام بالاختراق... ربما تكون الصين وربما تكون جماعات مختلفة كثيرة".