ترمب يغازل دكتاتور كوريا الشمالية: محنك

اعتبر #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب، الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية "محنك" لأنه نجح في فرض نفسه في #السلطة رغم صغر سنه والطموحات المتقاطعة لدى كبار الضباط في بلاده.

وقال ترمب في مقابلة مع قناة "سي بي اس": "يتساءل الناس إن كان ( #كيم_جونغ_اون) عاقلا. لا أدري إطلاقا. لكنني أستطيع القول - والكثيرون لا يستسيغون قولي - إنه كان شابا في الـ26 او الـ27 من العمر عندما خلف والده عند وفاته. وهو يتعامل مع أشخاص من الواضح أنهم شرسون، خصوصا الجنرالات وغيرهم. وتمكن في سن مبكرة جدا من تولي السلطة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أنا مقتنع أن الكثيرين حاولوا انتزاع هذه السلطة منه، سواء كان عمه أو غيرهم، رغم ذلك نجح (في الاحتفاظ بالسلطة). لذلك فمن الواضح أنه #محنك".

كما كرر ترمب أنه يريد التخلص من التهديد النووي الكوري الشمالي، مستندا إلى الضغوط التي يمكن أن تمارسها #الصين على #بيونغ_يانغ، ولو جرى ذلك على حساب اختبار القوة التجاري الذي توعد به #الصين.

وتابع ترمب: "صراحة أعتقد أن كوريا الشمالية قد تكون أهم من التجارة. التجارة مهمة جدا، لكن تجنب #حرب شاملة مع ملايين القتلى المحتملين يبقى أهم".

ومنذ تولي السلطة في 20 كانون الثاني/يناير، سارت إدارة ترمب على خطى الفريق السابق لباراك أوباما بشأن الملف الكوري الشمالي، لكن يبدو مؤخرا أنها باتت تسعى إلى مضاعفة الضغوط على بكين كي تقوم بعزل بيونغ يانغ اقتصاديا ودبلوماسيا.