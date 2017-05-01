ترمب ينهي غاضبا مقابلة تلفزيونية بعد سؤال عن أوباما

انسحب الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب على نحو مفاجئ من مقابلة تبث الاثنين على برنامج "سي بي اس ذيس مورنينغ"، بعد إجابته عن سؤال يتعلق بالرئيس السابق #باراك_أوباما، واتهامات #التنصت التي وجهها للأخير، وهو ما لم يؤكده أي مسؤول أميركي كبير إطلاقا.

وأعلن ترمب أنه لم يعد هناك اتصالات مع باراك أوباما مذكرا مرة جديدة باتهامات التنصت على اتصالاته من قبل سلفه #الديمقراطي على حد قوله.

وقال الرئيس الجمهوري: "كان جيدا معي. لكن بعد ذلك واجهنا صعوبات. بالنسبة لي الأقوال أقل أهمية من الأفعال. ورأيتم ما حصل مع عملية التنصت الجميع يعلم ما حصل. أعتقد أن الأمر لم يكن نزيها".

وسأله المذيع جون ديكرسون: "ماذا تقصد؟".

وأجاب ترمب "أعتقد أن روايتنا تحققت تماما. والجميع يتحدث عن الأمر. وصراحة أعتقد أن هذه المسألة جديرة بالذكر، إنها مهمة جدا".

وتابع: "أترككم تستخلصون الاستنتاجات بأنفسكم". وأوضح:"كان (أوباما) جيدا معي في تصريحاته عندما كنت برفقته، لكن بعد ذلك توقفت الاتصالات".

وقال ترمب منهيا المقابلة بصورة مفاجئة: "لدي رأي ولديكم رأيكم. الآن انتهينا وشكرا".

وهذه الاتهامات الموجهة الى أوباما أطلقها ترمب لأول مرة مطلع آذار/مارس في تغريدات صباحية

وكتب وقتذاك: "لقد نزل الرئيس أوباما الى مستوى خسيس بالتنصت على اتصالاتي الهاتفية خلال فترة الحملة الانتخابية. إنها مثل فضيحة نيكسون/ووترغيت. رجل شرير أو مريض!".

ونفى المدير السابق للاستخبارات جيمس كلابر والمسؤولون الجمهوريون والديمقراطيون في لجنتي الاستخبارات في الكونغرس والرئيس الجمهوري لمجلس النواب #بول_راين، صحة هذه الادعاءات.