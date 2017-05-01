شروط أميركية قبل ترتيب لقاء بين ترمب وزعيم كوريا

قال #البيت_الأبيض الاثنين، إنه ينبغي لكوريا الشمالية الوفاء بالكثير من الشروط قبل إمكانية التفكير في ترتيب اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وبعدما أبلغ ترمب وكالة بلومبرغ للأنباء أنه سيتشرف بمقابلة كيم، قال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين، إن #الولايات_المتحدة تود أن ترى تراجعا فوريا في السلوك الاستفزازي لكوريا الشمالية.

وفي تصريحات مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، الاثنين، أنه مستعد لمقابلة الزعيم الكوري الشمالي #كيم_جونغ_ أون "في ظل الظروف المناسبة"

وقال الرئيس الأميركي: "إن كان من المناسب بالنسبة لي الاجتماع به سأفعل ذلك قطعا. سيكون شرفا لي القيام بذلك. في ظل الظروف المناسبة سألتقي به".

وتضاعفت حدة التوتر مع #بيونغ_يانغ في الأسابيع الأخيرة بعد إجرائها سلسلة تجارب صاروخية استفزازية.