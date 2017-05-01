مفاجأة ترمب: أتشرف بلقاء زعيم كوريا الشمالية

في تصريحات مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، الاثنين، أنه مستعد لمقابلة الزعيم الكوري الشمالي #كيم_جونغ_ أون "في ظل الظروف المناسبة"



وقال الرئيس الأميركي: "إن كان من المناسب بالنسبة لي الاجتماع به سأفعل ذلك قطعا. سيكون شرفا لي القيام بذلك. في ظل الظروف المناسبة سألتقي به".

وتضاعفت حدة التوتر مع #بيونغ_يانغ في الاسابيع الأخيرة بعد إجرائها سلسلة تجارب صاروخية استفزازية.

وحذرت إدارة ترامب تكرارا من أن "جميع الخيارات تبقى واردة" في الرد على البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية. لكنها أكدت في الاسبوع الفائت استعدادها لفكرة عقد #محادثات مباشرة مع بيونغ يانغ.

ولمحت #كوريا_الشمالية، الاثنين، إلى مواصلة #تجاربها_النووية قائلة إنها ستعزز قوتها النووية "إلى الحد الأقصى بطريقة متتالية في أي وقت" في مواجهة ما تصفه بالعدوان والهستيريا الأميركية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "الآن و #الولايات_المتحدة تتحرك بلا كلل من أجل فرض عقوبات والضغط على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فإن البلاد ستسرع وتيرة تعزيز قوة ردعها النووية وفقا لسياستها الجديدة التي تطلق عليها (أقصى درجات الضغط والاشتباك)."



