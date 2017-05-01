ماذا يفعل مدير الاستخبارات الأميركية في كوريا؟

أعلنت السفارة الأميركية في كوريا الجنوبية أن #مدير_وكالة_الاستخبارات_المركزية_الأميركية (سي آي إيه) #مايك_بومبيو موجود منذ الاثنين في سيول لعقد "اجتماع داخلي" ولن يلتقي مسؤولين كوريين جنوبيين، في وقت يسود توتر شديد شبه الجزيرة الكورية.

وكانت صحيفة "شوسون إيلبو"، كبرى الصحف في هذا البلد، ذكرت في وقت سابق أن بومبيو الذي عين في شباط/فبراير على رأس "سي آي أيه" وصل في نهاية الأسبوع إلى سيول وشارك في اجتماعات مغلقة مع رئيس الاستخبارات الكورية الجنوبية وممثلين عن الرئاسة.

وأوردت الصحيفة نقلا عن عدة مصادر قريبة من أجهزة الاستخبارات أن مدير "سي آي أيه" أطلع نظراءه على سياسة إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ ترمب حيال #كوريا_الشمالية وقام بتقييم الوضع الداخلي للإدارة الكورية الشمالية.

كما ذكرت الصحيفة أن بومبيو بحث مستقبل العلاقات الأميركية الكورية المرتقبة بعد #الانتخابات الرئاسية التي تجري في هذا البلد في 9 أيار/مايو.

وأكد مسؤول في السفارة الأميركية أن مدير "سي آي أيه" موجود في كوريا الجنوبية، مؤكدا أن برنامج زيارته محدود جدا.

وقال إن "مدير "سي آي أيه" وزوجته موجودان في سيول لعقد اجتماع داخلي مع القوات الأميركية في كوريا الجنوبية ومسؤولين في السفارة".

وتابع: "إنه لن يلتقي أي مسؤول في #البيت_الأزرق (مقر الرئاسة الكورية الجنوبية) وأي مرشح"، من دون كشف أي تفاصيل عن برنامج بومبيو.

توتر في شبه الجزيرة الكورية

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوتر على خلفية برنامجي بيونغ يانغ النووي والباليستي، وفيما ترد تكهنات بأن كوريا الشمالية تعد لتجربة نووية سادسة، بعدما أطلقت صاروخا جديدا السبت.

وما ساهم في تزايد التوتر تصريحات ترمب الذي أبدى استعداده لـ"تسوية" مشكلة كوريا الشمالية وحده إذا لم تعمد #الصين إلى ضبط جارتها.

كما أثار #الرئيس_الأميركي استياء سيول حين اعتبر أن على الجنوب أن يسدد ثمن منظومة " #ثاد" المضادة للصواريخ التي تنشرها الولايات المتحدة على أراضي حليفتها.

وواجه نشر #الدرع_الصاروخية الأميركية مقاومة شديدة من قسم من الرأي العام الكوري الجنوبي، وأثار غضب الصين التي تعتبر أنه ينال من سيادتها.

وردت صحيفة "شوسون إيلبو"، الاثنين، على مطالبة دونالد ترمب بمليار دولار ثمن المنظومة "هناك مسائل أهم من المال"، متهمة الرئيس الأميركي "بتقويض الثقة" بمطالباته المالية.

ومن جهتها، كتبت صحيفة "جونغ انغ إيلبو" أن "على الولايات المتحدة أن تدرك المعاناة والتبعات التي تثيرها (ثاد) في كوريا الجنوبية" مبدية أسفها لـ"الرسائل المحيرة والمتناقضة" الصادرة عن ترمب.