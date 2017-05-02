بريطانيا تلمح لعدم كفاءة أميركا بشأن الشرق الأوسط

قالت لجنة من المشرعين في تقرير، إن #بريطانيا لم تعد تستطيع الاعتماد على زعامة #الولايات_المتحدة بشأن السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط، وإن عليها العمل عن كثب مع# أوروبا لضمان الحفاظ على #الاتفاق_النووي المبرم مع #إيران فضلا عن سياسات أخرى.

ويضع الاتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى قيوداً على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية النفطية والمالية.

وكان دونالد ترمب قد وصف خلال حملته للرئاسة الأميركية الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه"، وبدأت إدارته في إعادة النظر فيما إذا كان رفع #العقوبات سيكون في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال ديفيد هويل، رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني "لم نعد نستطيع تصور أن تحدد أميركا المسار لعلاقة الغرب مع الشرق الأوسط".

وأشارت اللجنة بشكل خاص في تقريرها إلى نهج ترمب تجاه إيران وتجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت "الإدارة الأميركية الجديدة من الممكن أن تزعزع استقرار المنطقة على نحو أكبر. الرئيس الأميركي اتخذ مواقف غير بناءة وقد تؤدي حتى إلى تصعيد الصراع".