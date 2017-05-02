ترمب يتساءل: لماذا نشبت الحرب الأهلية الأميركية؟

أبدى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب منذ توليه منصبه، انبهارا بالرئيس الشعبوي أندرو جاكسون الذي حكم #الولايات_المتحدة في القرن التاسع عشر، فعلق صورة له في المكتب البيضاوي، وزار مزرعته في #ولاية_تنيسي ووضع إكليلا من الزهور على قبره.

وفي مقابلة مع إذاعة "سيريوس إكس إم" الاثنين، لمح ترمب إلى أنه لو كان جاكسون حكم لفترة قليلة بعد فترتي ولايته من 1829 وحتى 1837 لربما كان بالإمكان تفادي الحرب الأهلية. وتساءل ترمب عن سبب قيام الحرب.

وقال ترمب للإذاعة "لو كان أندرو جاكسون (حكم) لفترة أطول لما قامت الحرب الأهلية. كان رجلا صارما جدا، لكن كان لديه قلب كبير".

وتوفي جاكسون، وهو مالك عبيد لعب دورا محوريا في طرد قبائل السكان الأصليين من جنوب شرق الولايات المتحدة، قبل 16 عاما من بداية #الحرب_الأهلية.

ولم يتضح ما الذي يعتقد ترمب أن جاكسون كان سيقوم به لمنع الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1861 و1865.