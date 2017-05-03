كوريا الشمالية: اعتقال أميركي لممارسته "أعمالا عدائية"

كشفت سلطات #كوريا_الشمالية ، الأربعاء، أن الموطن الأميركي من أصل كوري جنوبي، كيم سانغ دوك، المعروف أيضاً بـ"توني كيم"، اعتقل في وقت سابق بسبب "ممارسة #أعمال_عدائية " لم توضحها، نقلاً عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير، تحت عنوان "احتجاز مواطن أميركي ارتكب أعمالا عدائية"، إن السلطات احتجزت المواطن الأميركي، كيم سانغ دوك، أستاذ المحاسبة السابق بجامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا يوم 21 نيسان/إبريل الماضي في مطار #بيونغ_يانغ الدولي بموجب قانون البلاد، وذلك بسبب ممارسة "الأعمال العدائية الإجرامية" لتخريب النظام أثناء فترة إقامته.

كم لفتت إلى أن السلطات القانونية تحتجز الأستاذ الجامعي لإجراء التحقيق معه بشأن جرائمه.

يذكر أن كوريا الشمالية كشفت في هذا التقرير عن أسباب احتجاز "كيم" لأول مرة ولكن في إشارة غامضة بلا تفاصيل.

وأقام الأميركي المحتجز مشروعاً لدعم دار الأيتام في منطقتي ناجين وسون بونغ بكوريا الشمالية، واعتقل في مطار بيونغ يانغ الدولي حينما كان يقوم بأداء إجراءات سفره إلى #الصين في نيسان/إبريل الماضي.

وتحتجز السلطات الكورية الشمالية مواطنين أميركيين اثنين إلى جانب "كيم" هما القس الأميركي من أصل كوري جنوبي، كيم دونغ تشول، والطالب الجامعي، أوتو وارمبير.

كذلك تشهد العلاقات بين #واشنطن وبيونغ يانغ توتراً في ظل تهديدات متبادلة، وتجارب صاروخية تجريها كوريا الشمالية، ووصول سفن حربية أميركية إلى شبه الجزيرة الكورية.