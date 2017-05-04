ترمب إلى الرياض.. فما الوجهات الأولى لـ19 رئيساً سبقوه؟

تكشف الزيارة الخارجية الأولى لأي رئيس أميركي بعد وصوله البيت الأبيض عن دلالات العلاقة بين واشنطن والعاصمة التي تكون الوجهة الأولى للساكن الجديد في البيت الأبيض.

ومن المعروف أن تلك الزيارات تحتاج لتخطيط وترتيب وقدر كبير من التنسيق والاتصال، كما أنها تنطوي على الكثير من المسؤولية الدولية.

ولعل للزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، إلى البيت الأبيض في مارس الماضي، الدور الأكبر في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، بل ساعدت بشكل كبير في أن تكون الوجهة الخارجية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب هي الرياض.

وكانت أول رحلة رئاسية دولية، هي زيارة تيودور روزفلت إلى #بنما عام 1906، والتي أشارت إلى حقبة جديدة في كيفية قيام #الولايات_المتحدة الأميركية بعلاقات دبلوماسية مع دول أخرى.

وأدى تغيير تكنولوجيات النقل دوراً في تغير أنماط السفر الرئاسي أيضاً، عندما سافر #ويلسون إلى #أوروبا في 1919، على متن الباخرة #جورج_واشنطن في الرحلة التي استغرقت تسعة أيام.

وبعد أربعين عاماً، قام دوايت #آيزنهاور بالرحلة نفسها التي استغرقت 9 أيام، إذ مكّنت الطائرات النفاثة الرؤساء الأميركيين من السفر في العالم بطرق كان من الممكن أن تكون غير عملية، إذ لم يكن من الممكن تصورها من قبل.

الزيارات الأميركية الرئاسية الأولى:

السعودية: 2017 دونالد ترمب

كندا: 2009 باراك أوباما

المكسيك: 2001 جورج بوش الابن

كندا: 1993 بيل كلينتون

كندا: 1989 جورج بوش الأب

المكسيك: 1981 رونالد ريغن

المملكة المتحدة: 1977 جيمي كارتر

المكسيك: 1974 جيرالد فورد

بلجيكا: 1969 ريتشارد نيكسون

كندا: 1964 ليندن بي جونسون

كندا: 1961 جون إف كيندي

جمهورية كوريا: 1952 دوايت آيزنهاور

بلجيكا: 1945 هاري إس ترومان

المملكة المتحدة: 1933 فرانكلين دي روزفلت

دولة الهندوراس: 1928 هيربرت سي هوبر

كوبا: 1928 كالفن كوليج

بنما: 1920 وورن هاردينج

المملكة المتحدة: 1912 وودرو ويلسون

بنما: 1909 ويليام هاورد تافت

بنما: 1906 ثيودور روزفلت