إسقاط تهم اغتصاب عن أبطال جدار أميركا العازل مع المكسيك

أسقط القضاء الأميركي دعوى اغتصاب رفعت على شابين مهاجرين متهمين بالاعتداء على زميلة لهما في المدرسة، في قضية استخدمت في السابق لتبرير معركة #الهجرة_السرية.

اتهم خوسيه مونتانو (17 عاماً) وهنري سانشيز ميليان (18 عاماً) في آذار/مارس باعتداء جنسي عنيف على زميلة لهما في الرابعة عشرة من العمر في مراحيض المدرسة. ووجهت إليهما #تهمة_الاغتصاب وأوقفا.

لكن وزير العدل في ماريلاند الولاية المحاذية للعاصمة أعلن الجمعة التخلي عن الملاحقات بسبب غياب الأدلة. وقال جون ماكارثي "في هذا الملف لا تتطابق الوقائع مع الاتهامات التي وجهت مبدئيا".

لكن مكتب #جون_ماكارثي قال إن #هنري_سانشيز_ميليان ملاحق في قضية إباحة مرتبطة بالأطفال بسبب صور عثر عليها على هاتفه النقال خلال التحقيق.

أما ملف #خوسيه_مونتانو فقد نقل إلى قاض للقاصرين لكن ماكارثي رفض ذكر السبب.

وقالت وسائل إعلام أن سانشيز ميليان الذي يتحدر من غواتيمالا دخل إلى الولايات المتحدة في آب/أغسطس 2016 وأوقف على الحدود مع #المكسيك من قبل حرس الحدود.

وقد حصل على تصريح بالإقامة في #ماريلاند مع والده الذي أوقف بعد ذلك بسبب دخوله بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة.