ترمب يلتقي ماكرون في بروكسل على هامش قمة الأطلسي

يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، للمرة الأولى الرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل #ماكرون، في 25 أيار/مايو ببروكسل على هامش قمة #الحلف_الأطلسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض الاثنين إثر محادثة هاتفية بين ماكرون وترمب.

وقال المصدر: "أعرب الرئيس ترمب عن رغبته في العمل بشكل وثيق مع الرئيس المنتخب ماكرون لمواجهة تحديات مشتركة، وأكد عراقة ومتانة تقاليد التعاون بين #الولايات_المتحدة و #فرنسا، أقدم حليف لها".

وهنأ ترمب ماكرون، الأحد، عبر موقع تويتر، مؤكداً أنه "يتطلع" إلى العمل معه.

وقال ترمب على #تويتر: "أهنئ إيمانويل #ماكرون على فوزه الكبير اليوم برئاسة فرنسا. أتطلع بشدة للعمل معه".

وكان #ترمب قد لمح مراراً إلى أن العالم سيشهد هزات سياسية بعد صدمة انتخابه وقرار بريطانيا الخروج من #الاتحاد_الأوروبي. في المقابل، أكد سلفه الديمقراطي باراك #أوباما تأييده الواضح لماكرون.

وانتخب الوسطي إيمانويل #ماكرون، الأحد، رئيسا لفرنسا بحصوله على 66.10% من الأصوات مقابل 33.90% لمرشحة اليمين المتطرف مارين #لوبان، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها #وزارة_الداخلية_الفرنسية الاثنين.

وبذلك يصبح ماكرون (39 عاماً) أصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزاً كبيراً على مرشحة حزب الجبهة الوطنية (48 عاماً).