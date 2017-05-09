حفل موسيقي على حدود أميركا المكسيك تنديداً بجدار ترمب

تقدم أوركسترا #درسدن #الألمانية حفلا موسيقيا في الثالث من حزيران/يونيو المقبل على الحدود #المكسيكية_الأميركية تنديدا بمشروع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب القاضي بتشييد #جدار فاصل.

وتعتزم الأوركسترا العزف على جانبي الحدود، في تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الأميركية، مع #موسيقيين #أميركيين و #مكسيكيين تحت عنوان "أزيلوا هذا الجدار"، وهو شعار رفعه الرئيس السابق دونالد ريغان بوجه الاتحاد السوفياتي قاصدا به جدار برلين وتستعيده الفرقة اليوم تنديدا بمشروع ترمب لبناء الجدار الفاصل.

وقال ماركوس ريندت، مدير الأوركسترا لوكالة فرانس برس، إن هذا الحفل الموسيقي "ليس فقط ضد الجدار، بل ضد قائمة طويلة من الجدران في كل العالم".

وأضاف "القوميات تتصاعد، والجدران أصبحت في عقول الناس أيضا".

وكان دونالد ترمب شدد في حملته الانتخابية على أنه سيشيد جدارا بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين وتجار المخدرات، لكن الكونغرس رفض في الوقت الحالي تمويله.